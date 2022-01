In F1 torna il numero 1: Verstappen abbandona il 33 nel 2022

la novità

La monoposto Red Bull vestirà il numero 1 riservato al campione del mondo in carica

Nessuno deve dimenticare chi è il campione del Mondo in carica di F1, parola di Max Verstappen. Potrebbe essere stato questo il pensiero del neo campione olandese che oggi ha ufficializzato la decisione di abbandonare il suo storico numero 33 per riportare in pista l'1 sulla livrea di una monoposto di F1. L'ultimo a "vestire" il numero da campione era stato Vettel nel 2014 e il ritorno in pista della numerazione riservata al campione in carica sulla Red Bull di Max fa già sognare gli appassionati. ufficio-stampa

"Quante volte puoi farlo? Non lo so, forse potrebbe essere l'unica volta nella mia vita. Penso che sia il numero migliore in circolazione, quindi lo metterò sicuramente sulla macchina" aveva dichiarato Verstappen negli scorsi giorni in una chiacchierata con i media. Oggi, tramite i social e i canali ufficiali Red Bull, è arrivata la conferma.

Il pilota olandese, incoronato campione per la prima volta in carriera grazie al sorpasso all'ultimo giro dell'ultimo GP del 2021, ha svelato la novità sui social presentando anche il nuovo casco per la stagione che verrà: "Come potete vedere, presenta un po' più di oro. Il leone in cima ora è completamente dorato e ovviamente ora ho il numero uno, sullo spoiler posteriore. Ho chiesto anche una stellina sulla schiena, per la mia vittoria in campionato".

Abbandonato il numero 33, Verstappen è ora il "primo" in lista piloti. Di seguito tutti i numeri scelti dai venti piloti ai nastri di partenza per il 2022.

1 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Daniel Ricciardo (McLaren)

4 - Lando Norris (McLaren)

5 - Sebastian Vettel (Aston Martin)

6 - Nicholas Latifi (Williams)

9 - Nikita Mazepin (Haas)

10 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

11 - Sergio Perez (Red Bull)

14 - Fernando Alonso (Alpino)

16 - Charles Leclerc (Ferrari)

18 - Lance Stroll (Aston Martin)

22 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

23 - Alexander Albon (Williams)

24 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

31 - Esteban Ocon (alpino)

44 - Lewis Hamilton (Mercedes)

47 - Mick Schumacher (Haas)

55 - Carlos Sainz Jr (Ferrari)

63 - George Russell (Mercedes)

77 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)