Il mondo dei motori in lutto: è morto Nanni Galli

È lutto nel mondo dei motori per la morte di Giovanni Giuseppe Gilberto Galli, conosciuto a tutti come Nanni. Nato a Bologna, ma figlio di un industriale del settore tessile di Prato, negli anni '70 è stato pilota di Formula 1, campionato nel quale ha debuttato con la McLaren motorizzata Alfa Romeo. In carriera ha guidato per le scuderie March, Tecno e nel 1972 ha anche avuto l'occasione di salire a bordo della Ferrari in sostituzione di Clay Regazzoni, correndo con la Rossa il GP di Francia a Clermont Ferrand.. Dopo l'abbandono delle corse si è dedicato interamente alla sua attività imprenditoriale, diventando uno dei distributori italiani del marchio americano Fruit of the Loom e sponsorizzando anche per un breve periodo la scuderia Williams.