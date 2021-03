 Il ballo dei debuttanti: Tsunoda sogna in grande, per Schumi Jr e Mazepin... dura scuola

FORMULA 1

Formula... per un debutto. Le prospettive dei tre debuttanti del Mondiale 2021 all'indomani della tre giorni di test in Bahrain.

di

STEFANO GATTI

Mazepin più veloce di Schumacher, Tsunoda addirittura sul podio virtuale dei test, alle spalle del solo Verstappen. Sul fronte debuttanti, la tre giorni di test di Sakhir ha offerto un verdetto straniante, ma solo fino ad un certo punto. Tanti meriti vanno al talento del giovanissimo giapponese di Alpha Tauri, tutte le... responsabilità spettano al team Haas, con il quale quest'anno l'ancora per poco 21enne figlio di Michael ed il suo coetaneo moscovita non potranno fare altro che accumulare esperienza.

Il rischio che Mick e Nikita corrono è quello di bruciarsi in fretta (il tedesco di più, perché le aspettative nei suoi riguardi sono molto più elevate). Quello che corre Tsunoda è la sovraesposizione immediata. Ma questa è la Formula Uno e questo è il trio di giovani speranze che - a partire dal GP del Bahrain del prossimo 28 marzo - proverà a farsi spazio nel Mondiale.

Nella classifica combinata del weekend di Sakhir 93 soli millesimi dividono Tsunoda dal suo... secondo "target": Max Verstappen, al volante dell'astronave -madre Red Bull. Il primo è naturalmente il suo compagno di squadra Alpha Tauri Pierre Gasly (autore dell'undicesima performance dei test) , per il quale già suona un primo campanello d'allarme... Costantemente sotto esame da parte dei "Tori", il francese di Milano è chiamato a riaffermare subito il suo ruolo di pilota di riferimento del team, prima che... scadano i termini dell'assicurazione-Monza stipulata lo scorso 6 settembre con il rocambolesco successo nel GP d'Italia .

Protetto di Honda, ventuno anni il prossimo 11 maggio, Yuki ha chiuso l'anno scorso sul terzo gradino del podio di un campionato di Formula 2 all'altezza del proprio compito, visto che la categoria cadetta 2020 ha promosso al Mondiale il suo campione (Mick, ovviamente) ed il quinto classificato (Mazepin), con il vicecampone Callum Ilott test driver Ferrari ed il quarto classificato Robert Shwartzman principale favorito a succedere a Schumi Jr. nell'albo d'oro.

Già, Schumi Jr. Duro compito, quello che lo aspetta. Mick ha messo a segno il 19esimo tempo della classifica dei test. Alle sue spalle solo Sebastian Vettel con una Aston Martin afflitta da diversi guai di gioventù ed il collaudatore Williams Roy Nissany. Mazepin appena più su: 17esimo, mezzo secondo più veloce del tedesco. Il quale ha spiegato così - nel modo più semplice e - la decisione di abbandonare l'acronimo "SCH" utilizzato per indicare la sua posizione nelle grafiche delle classifiche in Formula 2, adottando nel Mondiale (ai più attenti non sarà sufuggito, nel corso dei test) il ben più evocativo "MSC" che indicava - spesso in cima alla lista - la posizione del padre Michael:

"Volevo 'MSC', è un legame affettivo. Credo anche che sia molto bello per chi guarda la schermata della classifica rivedere quella abbreviazione".

Tornando alla... dura realtà, Haas ha scelto di tenere nel salvadanaio i propri gettoni di sviluppo e di schierare nel Mondiale 2021 una VF21 in tutto e per tutto simile alla VF20 della scorsa. Per restare a galla e provare almeno a giocarsela con la Williams (Alfa Romeo potrebbe essere quest'anno un gradino più in alto), il tedesco ed il russo dovranno fare miracoli. Li attende un Mondiale di pura esperienza ed apprendistato, magari provando ad approfittare di qualche occasione particolare, di qualche GP dallo svolgimento anomalo. Ventidue anni tra pochi giorni (lunedì 22), Mick ha tutto da imparare ma molto da perdere, soprattutto se il suo talento - come già avvenuto in Formula 3 ed in Formula 2, dovesse sbocciare completamente nella seconda stagione. Vedremo, la Formula Uno fa storia a sé: ci sta anche che Mick riesca a sorprendere tutti, ci sta anche che sia invece Mazepin (ventidue anni compiuti all'inizio del mese) a spiazzare tutti ed a guadagnare un credito - del quale al momento non gode da parte della critica - nel confronto diretto con l'attesissimo figlio del campione più vincente di sempre, a pari merito con Hamilton. Ma questa è tutta un'altra storia!