Hamilton: "Volevo avvicinarmi a Verstappen, ci riproveremo in gara"

Dopo Sepang, la Ferrari ha ritrovato la Top 3 a Singapore, anche se si è trattato solo della Sprint. Lewis Hamilton ha provato a insidiare Max Verstappen per la vittoria, ma alla fine l'olandese è stato imprendibile. "Ho fatto una partenza fantastica, amo guidare su questa pista sul bagnato. Ho cercato di avvicinarmi a Max, mettergli pressione, ma poi mi sono reso conto che facevo fatica, il posteriore ha preso a surriscaldarsi un po'. Red Bull e Mercedes sono veloci, ma noi possiamo provare ad infastidirle con scelte importanti, anche in qualifica", ha detto l'inglese.