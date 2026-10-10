Hamilton: "Volevo avvicinarmi a Verstappen, ci riproveremo in gara"

© Getty Images
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Dopo Sepang, la Ferrari ha ritrovato la Top 3 a Singapore, anche se si è trattato solo della Sprint. Lewis Hamilton ha provato a insidiare Max Verstappen per la vittoria, ma alla fine l'olandese è stato imprendibile. "Ho fatto una partenza fantastica, amo guidare su questa pista sul bagnato. Ho cercato di avvicinarmi a Max, mettergli pressione, ma poi mi sono reso conto che facevo fatica, il posteriore ha preso a surriscaldarsi un po'. Red Bull e Mercedes sono veloci, ma noi possiamo provare ad infastidirle con scelte importanti, anche in qualifica", ha detto l'inglese.
Gara difensiva, almeno nel finale, per Charles Leclerc, che alla fine si è dovuto guardare le spalle dalle McLaren, fino al patatrac dell'ultimo giro. "La prima parte della Sprint è stata buona, poi ho sofferto da metà gara in avanti con la pista più asciutta - le parole del monegasco - , avevo scelto un bilanciamento piuttosto aggressivo. Ero debole soprattutto nelle curve a destra. Sapevo che dovevo avere un'ottima uscita alla curva 5, poi ho visto che era successo qualcosa tra le due McLaren vedendo dagli specchietti le luci rosse".