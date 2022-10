Hamilton sbotta: "Fateci andare in pista per capire se si può correre"

© Getty Images

Hamilton sbotta, la Fia lo ascolta. Alle 8:50, ora italiana, il pilota della Mercedes ha chiesto via social di poter scendere in pista e pochi minuti dopo la direzione gara ha comunicato la ripartenza alle 9:15. L'inglese, nel box in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo a Suzuka, è stato chiaro su Instagram: "Dateci l'opportunità di scendere in pista. Sapremo subito se ci sono le condizioni per guidare o meno". Per una volta Lewis è stato accontentato.