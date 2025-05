Hamilton: "Non mi aspettavo il quarto posto". Leclerc: "ci metto il cuore ma quanta frustrazione"

"In qualifica è successa la stessa cosa di Miami e prima ancora Jeddah: ci manca la performance, mentre il passo gara è buono, anche se non eccezionale. Alla Safety Car è stato difficile capire se fosse meglio mettere una gomma nuova, di certo Leclerc ne è stato svantaggiato. Nel finale era sotto indagine per il duello con Albon. Parlando con la Direzione Gara abbiamo avuto una brutta sensazione e gli abbiamo chiesto di restituire la posizione perché in caso di penalità ne avrebbe perse tre al posto di una sola. Noi in questa fase dobbiamo badare a tirare fuori il massimo risultato dalle condizioni. Ovviamente non stiamo vincendo e non siamo all'altezza delle attese. Sul piatto positivo della bilancia ci sono passo gara, strategia ed esecuzione. Su quello negativo invece la mancanza di prestazioni sul giro secco in qualifica: dobbiamo spingere su quest'ultimo aspetto. Voglio aggiungere che apprezzo molto la vicinanza dei tifosi in questo momenti: è facile essere ferraristi solo quando si vince. A Monaco potremmo andare meglio: là sarà tutto diverso, in particolare a livello di gestione gomme".