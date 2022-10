Hamilton: "Mercedes è la mia famiglia, troveremo un accordo per il rinnovo"

FORMULA 1

Il campione inglese allontana le voci di un suo ritiro nel 2023: "Ne discuteremo nei prossimi due mesi"

© Getty Images Lewis Hamilton non ha alcuna intenzione di ritirarsi nel 2023 e apre le porte per un rinnovo del contratto con la Mercedes. "Il mio obiettivo è rimanere con la Mercedes. Sono qui da quando avevo 13 anni. Ed è davvero la mia famiglia - ha dichiarato il 7 volte campione del mondo ai media britannici -. Loro sono rimasti con me nel bene e nel male. Sono rimasti con me durante tutto ciò che stava accadendo nel 2020. Mi hanno sostenuto quando ho fatto errori, quando abbiamo avuto alti e bassi. Faremo un altro accordo. Ci sederemo e ne discuteremo nei prossimi due mesi".

Hamilton, che a gennaio compirà 38 anni, è reduce da una stagione sofferta, dove ancora non ha conquistato nessuna vittoria. Una rarità per l'uomo che ha demolito ogni record della Formula 1 e che continua a divertirsi in pista. "Voglio continuare a correre. Amo quello che faccio. Lo faccio da 30 anni e non sento che dovrei smettere - ha aggiunto il pilota inglese . Penso che al momento mi sto ancora guadagnando da vivere. Voglio ancora fare meglio. Potrei fermarmi ora, perché ho molte altre cose in cantiere su cui sarei super concentrato e super impegnato. Sono qui per il puro amore di lavorare nell'organizzazione in cui mi trovo. Quindi mi dovrete supportare per un po' più a lungo".

