Hamilton incredulo: "Saltellamenti da incubo". Ricciardo filosofo: "Io sto bene, la macchina no..."

I DELUSI DI MONTECARLO

Il campione in carica dubbioso sulle chances Red Bull in qualifica ma promette battaglia alle Rosse per la gara.

"Ero più contento alla fine del primo turno. Situazione piuttosto complessa: dobbiamo lavorare molto sul bilanciamento se vogliamo avvicinarci alle Ferrari. Con tanta benzina a bordo però la macchina va abbastanza bene, ma sono tutti dati che dobbiamo studiare a fondo". Perplesso ma non particolarmente preoccupato, Max Verstappen ha il compito di mettere il sale sulla coda nelle prove del sabato ma prima ancora sopravanzare il compagno di squadra Perez che gli è stato davanti in entrambi i turni del venerdì. © Getty Images

Ai micorfoni, l'olandese offre il suo punto di vista sui primi giri delle monoposto di nuova generazione tra le strade del Principato:

"Si avverte il maggior peso, la velocità è inferiore e si sentono di più tutti gli avvallamenti del fondo stradale. E poi la visibilità è peggiorata (per via degli pneumatici di maggiori dimensioni, ndr). Però guidare qui è sempre una grande emozione".

Emozioni forti (troppo forti) per Daniel Ricciardo che sbatte alle Piscine nelle FP2 ma- uscito incolume dalla sua MCL36 - la prende con filosofia.

"Nel primo turno eravamo andati bene, così abbiamo provato ad osare qualcosa in più a livello di set-up ma abbiamo esagerato e Montecarlo non perdona. L'ho persa all'ingresso di curva tredici. Io comunque sto bene, la macchina invece no ma i ragazzi ci lavorano stasera e domani sarà tutto a posto".

© Getty Images

Ancora convalescente dalla tonsillite che lo ha colpito nei giorni del GP di Spagna, il suo compagno di squadra Lando Norris sogna un Montecarlo 2021-style, quando arrivò terzo...

LANDO NORRIS:

"Fisicamente sto meglio rispetto allo scorso weekend ed in particolare alla domenica di Barcellona. Ho cercato di riposare e di curarmi, soprattutto gola e petto. Non sono al cento per cento e qui non è il massimo ma almeno ora riesco a parlare. La macchina qui va bene, più o meno come l'anno scorso".

Per Lewis Hamilton, ancora una volta dietro a George Russell in classifica, un venerdì da incubo, alle prese con la solita Mercedes-canguro:

LEWIS HAMILTON:

"Questo tracciato non è mai stato così sconnesso: è tutto molto più difficile del solito. La macchina ha molto saltellamento ma è diverso rispetto alle altre piste, per via delle velocità più basse. Mai capitato niente di simile! Bisogna letteralmente combattere con la macchina!"