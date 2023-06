Hamilton e Russell in coro: "Risultato sorprendente. Red Bull, stiamo arrivando" 

FORMULA UNO

Il campione in carica tira facilmente le somme di un weekend dominato dal suo team

© Getty Images "È un gran piacere guidare una macchina così. Oggi si potevano fare tante scelte diverse a livello di strategie di gara. Al via ho lottato con Sainz: affrontare all'esterno le prime curve è sempre un po' rischioso. A livello di squadra per noi è stato un grande fine settimana, forse addirittura meglio di quanto ci potessimo aspettare. Andiamo avanti così, stiamo per portare nuovi aggiornamenti. In ogni caso non penso ai record e alle statistiche: resto concentrato sul presente". Max Verstappen lapidario e di poche parole nelle prime dichiarazioni dopo la sua terza vittoria al Montmelò di Barcellona.

Alle spalle del campione olandese fa festa anche la Mercedes che piazza due Frecce Nere sul podio e guarda con più fiducia ai prossimi appuntamenti, anche se l'unica Red Bull alla portata (come avvenuto a Barcellona") è al momento quella di Sergio Perez.

"Che risultato, non ce lo aspettavamo! Mi tolgo il cappello davanti a tutti gli uomini del podio: qui e in sede. Stiamo spingendo forte per avvicinarci ai Tori. Anche George ha fatto un gran lavoro. Noi però vogliamo vincere. Al momento sono ancora troppo avanti ma ci stiamo lavorando. Passo dopo passo ci stiamo avvicinando. Più che la luce in fondo al tunnel vediamo... un piccolo bagliore nella distanza. Puntiamo magari sul finale di questa stagione, altrimenti di sicuro sulla prossima". (Lewis Hamilton)

"Sono sorpreso, indubbiamente. Complimenti al team: partire dalla sesta fila e raggiungere il podio è un gran risultato, va ben oltre le mie aspettative. Ho buone sensazioni, siamo stati più veloci di Aston Martin e Ferrari". (George Russell)

"Non ho spiegazioni immediate per il nostro... peggior risultato dell'anno. Dobbiamo analizzarlo più a fondo. Anche in un weekend complicato però abbiamo fatto più punti della Ferrari e perso terreno solo dalla Mercedes. Loro però avevano agiornamenti a Montecarlo e qui, noi li abbiamo in programma per Canada e poi anche a Silverstone". (Fernando Alonso)