Hamilton boccia la Mercedes: "Non siamo pronti a vincere, troppi problemi"

Mastica amaro, al termine della sua tre giorni di test in Bahrain, Lewis Hamilton. Dopo aver girato in pista con la W13, il britannico è tutt'altro che soddisfatto e le prime sensazioni avute non sono di certo le migliori: "Ovviamente è un po' troppo presto per pensare di non lottare per il campionato ma, al momento, non credo che Mercedes sia in competizione per vincere. C'è però del potenziale dentro la W13 per arrivare a vincere. Dobbiamo solo essere in grado di estrarlo e risolvere alcuni problemi che abbiamo. Ed è per questo che stiamo lavorando".

Getty Images