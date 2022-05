GP Spagna, Perez contro l'ordine di scuderia: "Poi parliamo"

La Red Bull fa doppietta a Barcellona, ma dal box si alzano i malumori di Sergio Perez, che non ha gradito la strategia adottata nel corso della gara al Montmelò. Il messicano è stato infatti costretto a lasciare la posizione a Max Verstappen per ordine di scuderia, commentando: "Così non è giusto, non è leale". A fine gara, nella comunicazione col team radio, ha poi ribadito: "Risultato ottimo per il team, ma poi dobbiamo parlare".

Barcellona dolce per Verstappen











































































1 di 39 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 39 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM