GP Russia, Sainz: "Partenza super, poi guai". Leclerc amareggiato: "Gara persa per non bloccare box"

F1 RUSSIA

Entusiasmo e soddisfazione per lo spagnolo, il monegasco è invece il volto della delusione

Secondo podio stagionale e seconda volta sul terzo gradino per Carlos Sainz, che dopo aver pregustato il colpaccio in quel di Sochi si accontenta di terminare il GP di Russia alle spalle di Hamilton e Verstappen. Ottima partenza del pilota madrileno, poi qualcosa non è andata come doveva: "Sono partito molto bene, non volevo perdere posizioni e ho preso la scia di Norris. Ho avuto un po' di graining e ho sofferto tanto, poi è arrivata la pioggia nel momento peggiore possibile perché le hard stavano finendo. Siamo rientrati al momento giusto e ho potuto recuperare il terzo posto, è stata una gara positiva tutto sommato". Sochi, Hamilton fa 100 in carriera Getty Images

Tanta delusione invece per Charles Leclerc, che non è rientrato ai box per montare le intermedie e a causa di un lungo con la pioggia ha gettato via una gara super: "Abbiamo discusso per rientrare, non volevo rientrare insieme a Carlos per evitare di bloccare il box e poi il giro dopo era troppo tardi. Ci ho provato, ma sapevo già che la gara era persa. Oggi non sono contento, non mi piace quello che abbiamo fatto. Personalmente mi dispiace tanto finire così dopo una gara così. Non vedo nulla di positivo"