GP Monza, Leclerc: "Sono pronto ad aspettare la Ferrari"

F1

A Monza, un anno dopo, tutto è cambiato. La SF90 che regalava a Leclerc il successo sulle Mercedes di Hamilton e Bottas è ricordo. La SF100 arranca e, dopo la disastrosa prova di Spa, l'obiettivo è di provare a invertire la rotta. "Sono pronto ad aspettare la Ferrari, lavoro per accorciare il processo di crescita”, sottolinea il monegasco in conferenza stampa. “Siamo qui per provare a fare bene anche per i nostri tifosi”, gli fa eco Vettel.

Vincere o, quantomeno, provarci per i tifosi del Cavallino. Quello di Monza sarà un weekend importante per la Ferrari, reduce da un inizio di stagione davvero da dimenticare. Dopo la deludente prestazione di Spa, però, la Rossa rischia di faticare anche nel Gran Premio di casa, un altro circuito che non si addice alle caratteristiche della SF100. Lo sa bene anche Sebastian Vettel, che preferisce non alzare troppo l'asticella in vista della gara: "Sappiamo che questo tipo di piste ci danneggiano. Siamo qui, però, per lottare anche per i tifosi ma è difficile crearsi aspettative eccessive. Non avremo nemmeno il supporto dei fan lungo la pista ma faremo di tutto per mettere insieme il miglior weekend possibile", le sue parole in conferenza stampa.

Per il tedesco, quattro volte campione del mondo, sarà l'ultimo Gran Premio di Monza alla guida della Ferrari. "Tutti vorremmo poter chiudere le nostre esperienze con un acuto ma la situazione è quella che è. Allo stesso tempo, però, penso che due o tre gare negative non possano cambiare o cancellare le emozioni che ho provato con il Team. Non sarà il risultato più soddisfacente che abbiamo ottenuto ma ci sono ancora grandi o piccole soddisfazioni che possiamo toglierci insieme".

Chi, invece, rappresenta il futuro della Ferrari è sicuramente Charles Leclerc. Un anno fa il monegasco si metteva alle spalle le Mercedes di Hamilton e Bottas, trionfando a Monza nel tripudio del popolo rosso. Quest'anno la situazione è diversa ma il Cavallino può contare anche su di lui per provare a tornare ai fasti di un tempo. "Dobbiamo comprendere perché stiamo faticando così tanto. Stiamo lavorando duramente per costruire delle basi solide per gli anni a venire. Per quanto mi riguarda, so che ci vorrà pazienza ma sono pronto ad aspettare la Ferrari. Sarà compito mio cercare di rendere più corto questo processo di crescita. Sono pronto e il mio lavoro è fare sempre del mio meglio per aiutare la squadra", le sue parole.

Nel corso della conferenza stampa, Sebastian Vettel si è anche soffermato sul futuro della Formula 1. Il mondo dei motori e, in particolare, il Circus possono sicuramente compiere dei passi in avanti sotto il profilo della sostenibilità per venire incontro alle esigenze del nostro Pianeta. “Guardando alla situazione del mondo, se lo si osserva dall'esterno, ci si potrebbe chiedere quale sia la posizione della Formula 1 e in quali condizioni si trovi in questo momento. Dobbiamo capire se c'è spazio per la Formula 1 nel mondo del futuro. Dobbiamo trovare delle soluzioni per fare in modo che questo sport possa tornare a splendere negli anni a venire. La F1 deve fare di più, essere più aperta e tollerante, altrimenti le cose potrebbero farsi complicate. Come sport globale dovremmo agire con responsabilità, dovremmo dare l'esempio e non reagire alla pressione esterna. Guidiamo macchine che bruciano carburante, una piccola quantità rispetto al totale, ma penso che si debba comunque agire per dare il buon esempio. La plastica che usiamo durante il weekend è tanta, così come l'energia. Potremmo usare dei pannelli solari, per esempio. Insomma, dovremmo prendere questi accorgimenti sempre e non solo quando è conveniente. La tecnologia attuale può evolversi in meglio nei prossimi anni”, ha concluso il tedesco.