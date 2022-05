GP Miami, Verstappen : "Vittoria emozionante, domenica incredibile". Hamilton: "Poco di positivo oggi"

f1 miami

L'olandese sfrutta al meglio i problemi di graining di Leclerc sorpassandolo e vincendo una gara estenuante per il fisico

Una vittoria sofferta ed emozionante, in una Miami che accolto alla grande la Formula 1 per la prima volta nella storia. Max Verstappen trionfa negli Stati Uniti e si avvicina a 19 punti da Charles Leclerc, al termine di una gara complicata e al limite per il caldo. Nonostante tutto l'olandese riesce a sfruttare le occasioni e da vero campione inflila il monegasco nel momento di difficoltà del ferrarista. Al parco chiuso l'olandese è entusiasta: "È stata una domenica incredibile". Miami è super per Verstappen



























































































"È stata una gara incredibile, molto fisica ed emozionante ma siamo riusciti a gestirla fino alla fine. Sono molto contento di aver vinto qui, è stata una domenica incredibile. Io un combattente? La boxe mi piace, ma voglio tenermi sulle auto" ha aggiunto il campione del mondo in carica.

Non è per nulla soddisfatto Lewis Hamilton, che ha chiuso al sesto posto: "Siamo arrivati al 5° e 6° posto, sono di sicuro punti importanti per il team. È un circuito impegnativo e ho provato a rimontare senza riuscirci, sono stato sfortunato. Non ci sono tanti aspetti positivi quest'oggi, ma abbiamo finito la gara e questo è buono":.