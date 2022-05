GP Miami, Leclerc: "Gara divertente e dura". Sainz: "Voglio di più del 3° posto"

f1 miami

I due ferraristi conquistano il podio nel GP di Miami alle spalle della Red Bull di Max Verstappen

È un'altra super domenica per la Ferrari, che con Charles Leclerc e Carlos Sainz conquista un doppio podio che fa sorridere il team di Maranello in ottica della classifica costruttori. Dopo una lunga battaglia con Verstappen, Leclerc si accontenta del secondo posto che gli permette di mantenere la leadership del mondiale: "È stata una gara molto difficile al livello fisico, abbiamo faticato con le gomme medie e dopo il sorpasso la gara è stata molto complicata".



























































































Il monegasco ha poi sottolineato: "Con le dure siamo stati competitivi, ho pensato di riuscire a sorpassarlo ma era troppo veloce. È stato divertente, dobbiamo continuare a spingere perché lo sviluppo è importante e possiamo crescere".

Terzo posto per Carlos Sainz, che si aspettava qualcosa di più dalla sua F1-75: "Sono stato meglio, dopo l'incidente di venerdì avevo del dolore al collo ma sono riuscito a gestirlo. È stata una bella battaglia con Perez con le medie, è stato difficile tenerlo dietro e il podio è un grande risultato. Non è stato semplice, è stata una gara dura per il caldo e abbiamo conquistato un discreto terzo posto che ci può permettere di crescere. Voglio di più, ma il terzo posto non è male".

Il team principal Ferrari Mattia Binotto invece è più critico: "Non sono del tutto soddisfatto, perché la voglia di vincere c'è sempre. La Red Bull ha sviluppato tanto e sono stati molto veloci, ora andiamo in Spagna e speriamo che i nostri sviluppi funzionino bene. Sarà una lotta lunga, un campionato competitivo e siamo in testa ai due mondiali. Loro vanno forte in rettilineo e in curva, c'è tanto ancora da fare. I piloti hanno guidato molto bene, abbiamo la miglior coppia in pit lane. Leclerc ha fatto una gara ottima, Carlos ha portato a termine un grande fine settimana nonostante non sia iniziato nel migliore dei modi, è riuscito a tenere a bada Perez. Oggi le Red Bull sono state veloci, due decimi in più che sappiamo che possiamo recuperare molto presto. La delusione per il secondo e terzo posto è comunque positiva, vedremo a Barcellona se tutto lo sviluppo funziona perché può essere un buon pacchetto".