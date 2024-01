GP di Monza, iniziati i lavori di ristrutturazione e riasfaltatura dell'autodromo

FORMULA 1

Il presidente dell'Aci, Sticchi Damiani: "Avremo tribune come negli stadi da calcio". Domenicali: "Lavori da fare in fretta"

Parte il restyling dell'autodromo di Monza





















Sono iniziati i lavori di ammodernamento dell'autodromo di Monza: un lavoro la cui durata è prevista in 140 giorni e che porterà all'adeguamento di tre sottopassi per la separazione di traffico veicolare e pedonale, la creazione di un nuovo sottopasso e il rifacimento dell'asfalto. Alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è stato dato il via all'intervento: sarà realizzata ex novo tutta la pavimentazione, che verrà interamente demolita e rimossa, per poi essere ricostruita con logiche di utilizzo anche di materiali avanzati in vista soprattutto del GP di F1 dell'1 settembre. Gli obiettivi di intervento sul circuito: migliorare la sicurezza, il rapporto con l'ambiente e le prestazioni.

Vedi anche Formula 1 Max Verstappen affossa la Formula 1: "Mi sento perso, è un circo" Per quanto riguarda gli spettatori, è previsto il restyling anche delle tribune e delle strutture del paddock. "La Formula 1 ci chiede che l'autodromo offra maggiore comfort e attragga di più", ha detto il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, al taglio del nastro dei lavori di ammodernamento, che prevedono investimenti per 21 milioni di euro. "Oggi la sfida è dare maggiori ricadute sul territorio - ha proseguito - . Interverremo sulla nuova copertura dei box con nuovo paddock club, che interessa molto alla Formula 1 per ricevere gli ospiti non più sotto le tende. Le tribune saranno più simili a quelle degli stadi da calcio, con al di sotto hospitality, sky box e ristoranti, che rendano superfluo ai presenti di spostarsi da una parte all'altra dell'impianto, perché avranno tutto a disposizione".

Sul rinnovo del contratto per il GP d'Italia a Monza: "Ci stiamo lavorando, ci sono ostacoli di carattere amministrativo ed economico. Noi vorremo andare almeno fino al 2030, o addirittura oltre, con un contratto di rinnovo" più lungo. Dal punto di vista economico, "Monza gode di un contratto molto più basso di quelli europei. Naturalmente, dal 2026 bisognerà adeguarsi ai contratti sottoscritti dagli altri Paesi europei".

DOMENICALI: "A MONZA 100 ANNI DI STORIA, MA GUARDIAMO AVANTI"

"Una giornata importante". La definisce così, Stefano Domenicali, la data dell'8 gennaio, giorno di inizio dei lavori di ammodernamento dell'autodromo di Monza. Il ceo della Formula 1, in collegamento video con l'autodromo, spiega: "Finalmente mandiamo avanti opere necessarie. Questa prima tranche di interventi è necessaria per il biglietto da visita del nostro Paese nel mondo. I 100 anni di storia appena festeggiati sono straordinari, ma guardare solo indietro non serve. Bisogna guardare oltre". Per Domenicali, "abbiamo la fortuna che il semaforo verde è dato oggi e il GP è a settembre: non possiamo perdere nemmeno un minuto. I lavori sono tanti e dobbiamo portarli a casa in fretta, per vivere il Gp d'Italia all'altezza di quello che rappresenta".