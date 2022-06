GP Canada, Verstappen: "Mi sono divertito". Hamilton: "Sono tornato giovane"

f1 canada

L'olandese è entusiasta per il successo canadese, il britannico torna sul podio dopo un lungo digiuno

Un altro successo importante in ottica mondiale per Max Verstappen, che a Montreal vince una gara emozionante davanti a Carlos Sainz. Prestazione super per l'olandese, che ha ammesso di aver temuto la Ferrari dello spagnolo: "La Safety Car non ha aiutato perché la Ferrari è stata davvero veloce ed è stata difficile. Molto entusiasmante, Sainz ha dato tutto e anche io". Montreal è dolce per Verstappen













































































"Gli ultimi giri sono stati molto divertenti, per fortuna in rettilineo siamo veloci e abbiamo tenuto. La strategia ha funzionato, avrei preferito attaccare invece che difendere, ma va bene così e sono molto contento" ha commentato l'iridato.

Terzo posto per Lewis Hamilton, che torna sul podio dopo un lungo digiuno: "Essere qui è molto importante, ho lottato tanto con questa macchina e ci siamo sempre detti di non voler mollare. Gli altri sono molto veloci rispetto a noi, ma non demordiamo perché vogliamo arrivare a combattere con loro. Grazie alla Safety li stavamo riprendendo, sono entusiasta e qui è un podio speciale perché ho vinto qui la mia prima gara. Oggi sono tornato nuovamente giovane".