GP Belgio, Verstappen: "Gara incredibile". Perez: "Max super, doppietta importante"

f1 belgio

Red Bull fa festa, l'olandese si prende la scena in Belgio al termine di una gara in rimonta da incorniciare

Spa, una domenica da super Max











































































1 di 39

Dal 14° al gradino più alto del podio, una rimonta super per Max Verstappen che si conferma sempre più leader del Mondiale di F1. Al termine di una gara senza nessuna sbavatura, il pilota olandese è soddisfatto e orgoglioso del traguardo raggiunto: "Il primo giro è stato frenetico, sono stato lontano dai guai e appena è uscita la Safety Car la macchina è andata. La monoposto è stata super, una volta raggiunta la testa della gara è stata incredibile".

"È stato un weekend difficile da immaginare, ne vogliamo tanti altri così. Vediamo cosa succederà a Zandvoort" ha detto l'iridato.

Secondo gradino del podio per l'altra Red Bull di Sergio Perez, fortunato dopo una partenza da rivedere: "Speravo in qualcosa di più, ma Max è stato super. Il primo stint è stato scarso per il degrado, ma sono molto contento per il risultato perché per il team è molto importante. È stato un caos alla prima curva, ho perso tante posizioni e poi ho recuperato in curva 5. Il primo giro è stato davvero frenetico".