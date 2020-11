GP Bahrain, Vettel: "C'è margine per migliorare". Leclerc: "Difficile gestire la macchina"

F1 BAHRAIN

La prima giornata in Bahrain non inizia nel migliore dei modi per la Ferrari che, in entrambe le sessioni di libere di Sakhir, hanno chiuso fuori dalla top 10. Nelle FP2 le Rosse chiudono al 12° tempo con Vettel e al 14° con Leclerc, a fargli da spartiacque è il futuro pilota di Maranello Carlos Sainz. Vettel si è detto speranzoso: "Abbiamo ancora del lavoro da fare e c’è margine per migliorare in vista di domani". Getty Images

“Oggi nella prima sessione avevamo il sole, mentre nella seconda abbiamo girato dopo il tramonto, tuttavia, forse a causa del periodo dell’anno nel quale ci troviamo, c’è stata molta meno differenza di temperatura tra le due sessioni rispetto alle edizioni precedenti della gara. Credo che quest’anno la pista di Sakhir non si adatti a noi così bene come in passato" le parole del tedesco.

Vettel ha poi proseguito: "Guardando alla gara di domenica, sappiamo che il tracciato è molto severo con le gomme e che è difficile farle durare a lungo, credo però che sia lo stesso per tutti. Non è ancora ben chiaro quale sia la mescola che lavora meglio, e di conseguenza quante soste sarà necessario fare. Prima però ci dobbiamo concentrare sulla qualifica, poi penseremo al Gran Premio, perché se è vero che i punti si assegnano domenica, è indubbio che più avanti parti e migliori sono le tue possibilità dal momento che si può puntare su più opzioni di strategia e di gestione delle gomme”.

Difficoltà invece per Charles Leclerc: "È stato un primo giorno difficile. Mi aspettavo qualcosa di meglio perché tradizionalmente quella di Sakhir è stata sempre una pista molto amica del team negli ultimi anni. Questo fine settimana però sembra che siamo un po' in difficoltà: per lo meno lo siamo stati in questo primo giorno. Di solto però siamo piuttosto bravi a risolvere i problemi dall'oggi al domani, quindi speriamo di lavorare bene stasera e di tornare più forti per la qualifica. Gli aspetti che dobbiamo migliorare penso ci siano abbastanza chiari: mi riferisco al bilanciamento, poiché al momento è abbastanza difficile gestire la macchina in curva e io ho commesso anche alcuni errori. Inoltre, nel complesso, non ho guidato benissimo oggi. I distacchi tra piloti sono minimi, quindi tutto ciò che possiamo guadagnare potrà darci un grande vantaggio".