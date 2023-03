GP Bahrain, Verstappen: "Abbiamo una macchina forte". Alonso: "Risultato fantastico"

GP BAHRAIN

Successo in solitaria per Verstappen alla prima del Mondiale, con Perez e Alonso che completano il podio in Bahrain

GP Bahrain, a Verstappen la prima del 2023



















































© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Non c'è storia in Bahrain, con Verstappen che vince e convince alla prima stagionale della F1 del 2023. Vittoria numero 36 in carriera per l'olandese, consapevole di avere tra le mani, per il terzo anno di fila, una Red Bull vincente e favorita numero uno per il successo iridato: "È stata una gara buona, al primo stint è andata bene ritagliando un vantaggio, poi ho gestito. Abbiamo garantito gomme buone e in condizioni giuste per il prosieguo della gara".

"Non ho avuto grandi problemi, solo piccole cose che possiamo sistemare. Abbiamo un buon pacchetto per la gara, ma dipenderà ogni weekend, ringrazio comunque il team perché ci hanno messo a disposizione una macchina davvero forte quest'anno" ha detto il bi-campione del Mondo.

PEREZ: "PRONTO A SFIDARE MAX"

Secondo gradino del podio per Sergio Perez, che con la sua RB19 completa la doppietta per Red Bull in Bahrain. Il messicano lancia il guanto di sfida al compagno di box: "Un grande inizio, se ripensiamo a come abbiamo iniziato l'anno scorso è super. Abbiamo lavorato tanto in inverno, abbiamo un pacchetto molto forte ed era importante centrare questo podio. Oggi la partenza mi ha messo fuori gara per la vittoria, poi ho limitato i danni. Mi sto avvicinando ogni sessione sempre più a Max, farò del mio meglio".

ALONSO: "RISULTATO STRAORDINARIO"

Ma a prendersi la scena è Fernando Alonso, capace di chiudere terzo alla guida della sua Aston Martin: "È un risultato fantastico per il team, concludere col podio alla prima è straordinario. Abbiamo avuto una macchina super e paga il lavoro fatto in inverno. Mi sarebbe piaciuto partire davanti, abbiamo superato tanto in pista e mi sono divertito".