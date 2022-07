GP Austria, Verstappen: "La battaglia continua". Hamilton: "Podio inaspettato"

F1 AUSTRIA

L'olandese si piazza alle spalle di Leclerc, il Re Nero conquista un altro podio in stagione

Era partito dalla pole, ma non è riuscito a resistere all'attacco di Leclerc che lo ha acciuffato e poi seminato in pista. Max Verstappen si consola col secondo posto nel GP d'Austria a Spielberg: "È stata una giornata complicata, ho sofferto con le gomme per il troppo degrado e non riuscivo ad attaccare Leclerc. Il secondo posto è comunque un buon risultato in una giornata molto difficile". Leclerc conquista l'Austria





































"Purtroppo non ho potuto regalare a tutti questi tifosi la vittoria, ma la battaglia continuerà con Leclerc per il resto della stagione" ha concluso l'olandese.

Terzo posto per Lewis Hamilton: "Non mi aspettavo questo podio, ieri è stata veramente difficile e il weekend è stato complicato. Come team abbiamo portato a casa tanti punti e ora guardiamo avanti per cercare di continuare a crescere. Voglio ringraziare tutti nel garage, mi hanno dato una macchina nuova di zecca, ma dobbiamo continuare a migliorare".