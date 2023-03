GP Arabia Saudita: Perez e Verstappen di un altro pianeta. Ferrari, tutto da rifare

GP ARABIA SAUDITA

Dominio assoluto dei "Tori" nel secondo appuntamento del Mondiale sulla Corniche di Jeddah

F1 Arabia Saudita, le immagini del GP di Jeddah



















































© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Doppietta Red Bull nel GP dell'Arabia Saudita: a Jeddah vince Sergio Perez che era scattato dalla pole position. Il messicano precede Max Verstappen (in rimonta dall'ottava fila) che è leader del Mondiale grazie al giro più veloce della gara. Fernando Alonso chiude terzo in pista con la Aston Martin ma viene retrocesso al quarto posto per aver scontato in modo non corretto (durante la Safety Car) una penalità per errato posizionamento sulla griglia. Il terzo gradino del podio passa a George Russell. Male le Ferrari, mai in gara per il podio: sesto Carlos Sainz, settimo Charles Leclerc, dietro all'altra Mercedes di Hamilton.

Gran Premio dell'Arabia Saudita dolcissimo (e tiratissimo) per le Red Bull, amarissimo per la Ferrari che porta questa volta entrambe le SF-23 al traguardo ma lontanissime dal vertice e alle spalle sia della Aston Martin che della Mercedes, che chiude con il podio di Russell ed il quinto posto di Hamilton. Un passo avanti nell'affidabilità ma al tempo stesso due indietro a livello di performance per la Scuderia, con prospettive poco incoraggianti per il prossimi appuntamento, ad iniziare dal Gran Premio d'Australia di inizio aprile. Leclerc ha rimontato bene all'inizio su gomme soft ma dopo l'unica tornata di soste ai box - in una situazione di equivalenza di mescola con la concorrenza - ai due piloti della Rossa non è rimasto che guidare verso il traguardo senza minacce da parte di chi seguiva (Ocon e Gasly con le Alpine) ma anche senza chances di attaccare le Frecce Nere, tantomeno la Aston Martin di Alonso.

LA CRONACA DELLA GARA

Hamilton al via con la gomma hard, Leclerc con la soft (come il solo Norris), a differenza del compagno di squadra Sainz. Media per tutti gli altri. Alonso brucia Perez al semaforo. Stroll supera all’esterno Sainz per la quarta posizione. Alonso investigato per errato posizionamento in griglia: cinque secondi di penalità. Piastri subito ai box con la McLaren (nuovo musetto per un contatto con Gasly alla prima esse dopo il via). Leclerc nono al secondo giro, Verstappen tredicesimo. Perez non aspetta la penalità di Alonso e lo supera all’inizio del quarto dei cinquanta giri di gara. Lecler supera Gasly al giro otto e mette le mirino Hamilton (settimo). Verstappen è invece decimo. Leclerc supera anche Hamilton e ha strada libera “fino” ad Ocon. Al dcecimo giro Perez precede Alonso, Russell, Stroll, Sainz, Ocon, Leclerc, Hamilton (in difficoltà con la hard), Verstappen e Gasly. Gara in parallelo per Verstappen e Leclerc: l’olandese soffia ad Hamilton l’ottava posizione, il ferrarista salta anche la Alpine di Ocon e “punta” ora il proprio compagno di squadra. Sullo slancio, anche Verstappen sfila Ocon e sale in sesta posizione grazie al pit stop di Stroll (hard). Pit stop per Gasly (quindicesimo giro). Pit stop anche per Sainz (hard), che riparte davanti a Stroll. Verstappen raggiunge Leclerc ma il ferrarista entra ai box (imitato da Ocon) e rientra anche lui davanti a Stroll che subito dopo abbandona con la Aston Martin ammutolita. Safety Car! Pit stop per il leader Perez, seguito da Alonso (che sconta la penalità), poi Verstappen, Hamilton e Russell. Si riparte al giro ventuno con Perez davanti ad Alonso, Russell, Verstappen, Hamilton, Sainz e Leclerc. Poi Tsunoda e le Alpine di Ocon e Gasly. Hamilton con la media supera Sainz. Perez allunga al comando, Verstappen infila Russell e sale in terza posizione, minacciando subito Alonso, per poi superarlo all’inizio del venticinquesimo giro: metà gara! Russell è quarto davanti all’altra Mercedes di Hamilton, poi le due Ferrari con Sainz pronto a farsi da parte dando strada a Leclerc. Ritiro per Albon con grossi problemi all’impianto frenante. Red Bull in controllo nelle prime due posizioni, a ritmo di giri veloci del GP: al trentunesimo giro Perz ha cinque secondi di vantaggio du Verstappen, Alonso è terzo a tredici secondi. Gara totalmente negativa per la McLaren: Norris e Piastri viaggiano in coda al gruppo. Alle loro spalle sono Bottas con la Alfa Romeo. Stallo in casa Ferrari: Sainz e Leclerc girano sugli stessi tempi in sesta e settima piazza, senza possibilità di scambio di posizioni. Dodici giri al termine: Verstappen avverte il box Red Bull di un possibile problema al posteriore della sua monoposto, come in qualifica! Da parte sua Perez segnala alla cabina di regia dei Tori un pedale del freno "un po' lungo"... Alonso ci crede e aumenta il ritmo, Red Bull consiglia a Verstappen di abbandonare la caccia a Perez e difendere la seconda posizione.

Perez vince il GP dell'Arabia Saudita (quinto successo in carriera) davanti a Verstappen che resta leader del Mondiale grazie al punto-bonus del giro veloce, segnato all'ultimo giro di gara. Alonso taglia il traguardo in terza posizione ma viene messo sotto investigazione per la penalità "pagata" dallo spagnolo in regime di Safety Car. Fernando sale sul podio ma subito dopo viene penalizzato di dieci secondi e scende al quarto posto della classifica finale. Terzo è quindi George Russell con la Mercedes, mentre Hamilton resta quinto davanti alle due Ferrari. La classifica prosegue con le due Alpine di Ocon e Gasly (ottavo e nono), mentre la battaglia al calor bianco (come il colore delle loro monoposto) tra Magnussen e Tsunoda per la decima posizione e l'ultimo punto iridato va al danese del Team Haas.