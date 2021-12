GP Abu Dhabi, Sainz: "Stagione fantastica e podio meritato". Leclerc: "Non doveva finire così"

FERRARI

Lo spagnolo festeggia il podio ad Abu Dhabi e il quinto posto finale nel mondiale

La prima stagione in Ferrari di Carlos Sainz si conclude col quinto posto in classifica mondiale raggiunto grazie al podio conquistato ad Abu Dhabi. Sul circuito di Yas Marina lo spagnolo agguanta il terzo posto dietro ai due contendenti al titolo: "Dopo tutto quello che è successo in gara eravamo al posto giusto al momento giusto. Chiudo la stagione, la prima in Ferrari, alla grande. Podio e quinto posto finale, già nei primi giri mi sono trovato bene e ho avuto emozioni forti". Ad Abu Dhabi è Max il campione mondiale Getty Images

"Con la Safety ho mantenuto la calma e sono riuscito a divertirmi. Chiunque avesse vinto il titolo oggi lo meritava, sono all’apice della loro carriera. Sono contento per Max, abbiamo iniziato insieme e per me è un’ispirazione da guardare per il futuro” le parole del pilota spagnolo.

Amaro in bocca invece per Charles Leclerc, che ha chiuso decimo: "Non è il modo in cui avrei voluto finire la stagione, ho perso tutto fermandomi alla prima Safety Car e non sarei mai più potuto tornare indietro. Mi congratulo con Sainz per l'ottima guida di oggi e ovviamente grandi congratulazioni a Max per aver vinto il suo primo titolo. Grazie a tutto il team per tutto il duro lavoro di quest'anno. Abbiamo decisamente fatto un passo avanti e non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno per poter tornare a lottare al top".

Mattia Binotto, team principal Ferrari, ha commentato così il finale di stagione: "Il podio è sempre bello, vedere altri che festeggiano no, ma finire così è comunque un buon segnale. Il futuro è un’incognita, non sappiamo cosa fanno gli altri e c’è curiosità. Manca poco al ritorno in pista, ma siamo determinati per poter fare bene. Ci abbiamo lavorato per tanto tempo, c’è impegno e per noi Ferrari sarà un momento importante per capire il nostro valore. I giudizi verranno fuori alla lunga, serviranno diversi GP l’anno prossimo per capire effettivamente come sarà la nuova monoposto”.

“Siamo cresciuti tanto rispetto la scorsa stagione, ma dobbiamo analizzarla per quella che è stata. Abbiamo fatto punti praticamente ad ogni gara, i nostri piloti sono stati presenti e hanno raggiunto tanti obiettivi- le parole di Binotto-. Sono molto contento di poter contare su due piloti forti, penso di avere la miglior coppia dal punto di vista costruttori”.

Poi su Leclerc ha aggiunto: "Una piccola delusione per lui, indipendentemente come sia andata la stagione oggi non è andata per lui e bisogna fare le giuste analisi per capire cosa non sia andato per il verso giusto”.