GP Abu Dhabi, Leclerc: "Grazie Seb, non vedo l'ora di ricominciare"

GP ABU DHABI

Una stagione da mettersi quanto prima alle spalle per proiettarsi al futuro e a quella del 2021 che verrà. Il 13° posto nel GP di Abu Dhabi lascia l'amaro in bocca a Charles Leclerc che, nel giorno dell'addio a Ferrari di Sebastian Vettel, ha dedicato un pensiero al compagno: "Grazie a Seb, averlo avuto per due anni nel box mi è servito a tanto per crescere".

Il monegasco ha poi ribadito la volontà di guardare avanti: "Non vedo l'ora di tornare in pista il prossimo anno per vedere gli step avanti che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatti molti. Dobbiamo vedere anche rispetto agli altri, la speranza è di iniziare un nuovo anno in maniera positiva".

