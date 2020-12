GP Abu Dhabi: la prima di Mick Schumacher, esordio nelle retrovie di Yas Marina

PRIMA SPECIALE

La prima volta di Mick Schumacher al volante di una monoposto di Formula Uno si conclude col 18° tempo ottenuto nella prima sessione di prove libere di Yas Marina. Salito a bordo della Haas che ospiterà Magnussen nel resto del fine settimana di Abu Dhabi, il fresco campione del mondo della categoria F2 chiude il proprio esordio davanti al compagno di box Pietro Fittipaldi e alla Renault di Ricciardo che non ha registrato alcun tempo a causa di problemi tecnici. Getty Images

Rivedere "M. Schumacher" nel monitor dei tempi, a otto anni di distanza, fa un certo effetto. Nella prima sessione dominata da Max Verstappen Mick riesce a dire la sua e, con una Haas motorizzata Ferrari, chiude a 3''857 dall'olandese. Prime sensazioni e feedback per il figlio del pluricampione Michael che, alla guida della monoposto che sarà di Magnussen per il restante fine settimana, ha preso confidenza con una macchina ben diversa da quella di F2 che lo ha portato al trionfo mondiale.

Spunti e sorrisi nel box del team principal Gunther Steiner che tra Fittipaldi e Mick vede "trionfare" il crono di quest'ultimo che si impone sul compagno di box di quasi tre secondi. Una prima tanto attesa per Schumi Jr. che doveva esordire nel GP del Nurburing lo scorso 9 ottobre, ma a fermarlo in quel caso fu la pioggia caduta sul tracciato tedesco che portò all'annullamento delle FP1 a causa della cattiva visibilità che non permise all'elicottero di soccorso di volare in caso di emergenza.