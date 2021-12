GP Abu Dhabi, Hamilton: "Max merita titolo, ma non abbiamo mai mollato"

LO SCONFITTO

Il britannico si inginocchia al neo campione del mondo Max Verstappen

Poteva essere ottavo titolo iridato e storia per Lewis Hamilton, che però all'ultimo giro del GP di Abu Dhabi si è visto strappare dalle mani una vittoria scritta. A trionfare nel mondiale è Max Verstappen e il "Re Nero" lo incorona: "Sono molto fiero di quanto fatto quest’anno, congratulazioni a Max e al suo team. Noi ci abbiamo provato, il team ha lavorato tanto ed è stata una delle stagioni più complicate". Max e Lewis, il duello lungo un anno in foto Getty Images

"Abbiamo dato tutto e non abbiamo mai mollato anche in questo finale di stagione. Mi sono sentito benissimo in macchina negli ultimi due tre mesi, vediamo cosa succederà l’anno prossimo” le parole di Hamilton.