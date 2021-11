Giovinazzi, guerra all'Alfa: "Mi rovinano le gare? Non ci volevo credere, ma..."

RABBIA E DELUSIONE

Altra gara rovinata dai box per l'italiano: ora la pazienza è finita

La pazienza è finita per Antonio Giovinazzi che ha praticamente dichiarato guerra all'Alfa Romeo. Sapendo che ormai la sua avventura in F1 è praticamente al capolinea, il pilota italiano si è voluto togliere qualche sassolino, anzi, qualche masso, dalla scarpa dopo l'ennesima gara rovinata dai box con una strategia a dir poco bizzarra: "Mi rovinano le gare? Fino ad adesso non ci volevo credere, ma oggi... Sono veramente molto deluso".

In Messico il numero 99 ha pagato l'ennesima strategia suicida decisa al muretto dai suoi ingegneri. Dopo una partenza super dall'undicesima piazza fino ad arrivare alla settima posizione, il misfatto è avvenuto al 17.esim giro quando è stato richiamato ai box per un cambio gomme veramente troppo anticipato. Una scelta incomprensibile che ha rimesso in pista giovinazzi dietro Bottas e Ricciardo. Da lì in poi un crollo prestazionale che lo ha condannato all'undicesimo posto fuori dai punti. Alla bandiera scacchi già la rabbia via radio con una frase molto ironica: "Grazie per la grande strategia".

A mente fredda ha poi analizzato: "Sono deluso e arrabbiato. Mi hanno chiamato e sono entrato per il pit-stop, ma il problema è che sono uscito subito dietro Ricciardo e Bottas, che in quel momento non andavano. Ho riscaldato le gomme, ma il passo era più lento rispetto alle medie. Ho perso tutto il gap dell’undercut che avrei dovuto fare. Quando sono uscito le gomme erano già andate e quando si sono fermati gli altri erano più veloci di me. La strategia è stata completamente sbagliata".

Per lui l'avventura in Alfa Romeo è comunque al capolinea, con il cinese Zhou pronto a prendere il suo posto. Resta comunque il sospetto del complotto contro l'italiano visto le troppe gare rovinate per colpa di errori del team.