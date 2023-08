"Giornata complicata ma manteniamo la calma, non siamo lontani": Vasseur ci crede

GP OLANDA

Prestazione deludente per le Rosse al via del weekend olandese ma il Team Principal ferrarista non perde il suo aplomb

© Getty Images "Oggi la situazione era piuttosto complicata: abbiamo provato tante cose in entrambi i turni e ci siamo concentratati su questo tipo di lavoro, a discapito della performance pura. Siamo tutti vicini qui, ma abbiamo fatto un passo avanti e siamo fiduciosi. Si tratta di mettere insieme i vari settori nello stesso giro il giro buono". Frederic Vasseur analizza così la prima giornata di prove del GP d'Olanda per la Ferrari, chiusa da entrambi i piloti della Rossa nella seconda pagina della classifica.

© Getty Images

"Dobbiamo prenderla con calma e analizzare, ma non siamo lontani. Si può lavorare molto in galleria del vento e al simulatore ma poi certe prova si possono fare solo al venerdì: lo abbiamo fatto nel primo turno con Leclerc e con Shwartzman. Per quanto riguarda il passo gara siamo soddisfatti ma ci mancano un paio di decimi in assetto da qualifica".

Dopo le parole del Team Principal ferrarista, quelle dei due piloti titolari della Rossa:

"È stata una giornata complicata per tutta la squadra. I valori tra le varie squadre però sembrano molto compatti e abbiamo visto che c’è del margine per migliorare sotto diversi aspetti, specialmente sul giro secco: ci lavoreremo intensamente questa notte. Il meteo per domani promette pioggia, e anche di questo fattore dovremo tenere conto. Vediamo cosa ci aspetta". (Charles Leclerc)

"È stato un venerdì non facile per la squadra e il fatto di aver perso il primo turno di libere non ha reso più semplice la mia giornata.

Nonostante questo, nella seconda sessione sono entrato facilmente nel ritmo anche se è vero che sembriamo faticare abbastanza in termini di passo come anche di bilancio vettura. Questa pista sembra adattarsi poco a noi fin qui in questo weekend ma lavoreremo per fare solidi progressi in vista di domani". (Carlos Sainz)

© Getty Images

Autore del diciannovesimo e penultimo tempo nel primo turno di prove della giornata, Robert Schwartzman traccia un bilancio di cose per forza di cose sintetico dei suoi sessanta minuti al volante della SF-23 subito tornata nelle mani di Sainz per il resto del fine settimana.

"Il mio obiettivo era provare alcune nuove soluzioni di bilanciamento aerodinamico. Sapevamo che sarebbe stata una sessione impegnativa, nella quale avrei dovuto fare la maggior parte dei giri in configurazione gara per vedere come si comportava la macchina. Abbiamo anche completato una prova di partenza, che è stata abbastanza buona: una bella esperienza, su una pista davvero difficile, inoltre è stata la mia prima esperienza sulla SF-23. Abbiamo raccolto tanti dati che saranno utili alla squadra. Per quanto riguarda le sensazioni in abitacolo direi che sono state in linea quelle del simulatore. Mi sarebbe piaciuto poter spingere di più a livello di performance ma le priorità sono quelle della squadra. Non vedo l'ora di salire di nuovo in macchina più avanti in questa stagione". (Robert Shwartzman)