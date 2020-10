"Gelate" le speranze di un GP di Turchia aperto al pubblico: impennata dei contagi, si corre a porte chiuse

FORMULA UNO

di

STEFANO GATTI

Il piano degli organizzatori del Gran Premio della Turchia era quello di dare vita ad un evento aperto al pubblico, spingendosi addirittura a parlare di 100mila spettatori nell'arco dei tre giorni del fine settimana dal 13 al 15 novembre prossimi. Salvo fare rapidamente retromarcia di fronte all'aumento dei contagi da Covid-19 nel Paese. Il ritorno della Turchia nel calendario del Mondiale avverrà quindi a porte chiuse.

Aggiunto nel corso dell'estate per porre rimedio (insieme a Nuerburgring, Portimao e Imola) all'uscita di scena dei Gran Premi "americani", il GP di Turchia torna nel calendario iridato dopo nove anni di assenza e l'intenzione degli organizzatori era quella di farne il primo appuntamento del Mondiale 2020 con una presenza di pubblico vicina alle 100mila presenze tra i due giorni di prove e quello del GP. Speranze che si sono infrante contro l'allarme generato dall'aumento dei contagi nel Paese. Il quattordicesimo appuntamento del Mondiale - in programma il prossimo 15 novembre all'Istanbul Park - andrà quindi in scena del tutto a porte chiuse, senza nemmeno quelle presenze (ridotte, ma significative) autorizzate a metà settembre al Mugello (circa tremila spettatori) ed alla fine dello stesso mese a Sochi. E con la prospettiva di pubblico ammesso anche il prossimo weekend al Nuerburgring e negli altri due appuntamenti che precedono quello turco: Portimao e Imola.

La decisione del Governatorato di Istanbul non mette al momento a rischio il regolare svolgimento del GP. Quella in programma è l'ottava edizione. Le due più "recenti" (2010 e 2011) registrarono le vittorie rispettivamente di Lewis Hamilton (McLaren) e Sebastian Vettel (Red Bull) ma è la Ferrari ad avere collezionato il maggior numero di successi nella gara, grazie alla tripletta messa a segno da Felipe Massa, imbattibile all'Istanbul Park tra il 2006 ed il 2008.