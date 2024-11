Gabriel Bortoleto firma per Sauber Audi: dal 2025 in F.1 con Hulkenberg

"Una situazione del genere non è mai facile per nessuno, ma dopo tutte le discussioni positive e approfondite che abbiamo avuto nelle ultime settimane, ci siamo resi conto che non c'erano le condizioni per far crescere questo progetto insieme. Questi ultimi anni con il team sono stati un viaggio incredibile, pieno di crescita, sfide e momenti indimenticabili. Sono grato per le esperienze congiunte, nonché per la fiducia e il sostegno che ho sentito in ogni fase del percorso. Anche se è il momento di andare avanti, porterò sempre con me un pezzo di questa squadra e non vedo l'ora di vedere cosa riserva il futuro per entrambi". (Valtteri Bottas)