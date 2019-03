F1, Vettel ha deciso: la sua Ferrari si chiama Lina

13/03/2019 di ANNA CAPELLA, da Melbourne

Si chiama Lina, "perché è piuttosto slanciata (lean in inglese, ndr)". Sebastian Vettel dà il nome alla sua Ferrari, secondo tradizione. A Melbourne è giornata di presentazione ufficiale. I piloti arrivano via fiume nel cuore della città, Federation Square. C'è una folla accalcata e entusiasta. Bandiere per Robert Kubica, cori per il padrone di casa Ricciardo, applausi caldissimi per Verstappen, tutti in posa per i selfie di Hamilton. È Mark Webber, nel ruolo di presentatore, a estorcere a Vettel il nome della sua rossa. Dopo il battesimo, la spiegazione che strappa un sorriso alla folla.



C'è il tempo per aggiungere una dichiarazione da vigilia: 'Abbiamo imparato molto l'anno scorso. Le prime sensazioni in pista sono state positive, speriamo per questo weekend'. Accanto a Vettel un Leclerc impaziente di esordire e il team principal, Mattia Binotto: 'Vedo i miei piloti molto rilassati'. Buon segno. Il Mondiale inizia.