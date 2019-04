F1, Vettel: "Finora non bene, va invertita la rotta"

25/04/2019

"E' vero che questa è una pista diversa rispetto alle altre, però se migliori la macchina in genera ti aiuta in qualunque circuito - ha aggiunto in vista del GP d'Azerbaigian, dove la Rossa è arrivata con nuovi aggiornamenti - . C'eravamo posti l'obiettivo di arrivare con pezzi nuovi, lo scopo è quello di rendere la macchina più veloce, in qualunque circuito. Speriamo di poter trovare gli stessi risultati in pista che abbiamo rilevato in galleria del vento, sperando che i numeri coincidano per poi capire quanto riusciremo a progredire".



"Se vinci ogni gara, vinci il campionato, quello è il modo più semplice per raggiungere l'obiettivo. Chiaramente nelle prime tre gare non è stato raggiungo però speriamo di poter rimediare nelle prossime 18, questo renderebbe la nostra vita e i nostri calcoli molto più semplici", ha concluso il quattro volte campione del mondo.