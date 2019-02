F1, Hamilton: "Non c'è solo Vettel, sei piloti in lotta per il titolo"

22/02/2019

Dopo la prima settimana di test a Barcellona e a meno di un mese dal via del campionato di F1, Lewis Hamilton guarda già a quella che sarà la lotta per il titolo: "Non credo che quest'anno sarà un testa a testa solamente tra me e Vettel - ha detto il campione in carica - Ci sono almeno sei piloti che possono lottare per la vittoria finale". Tra questi Lewis inserisce certamente il compagno di team Bottas, apparso piuttosto deciso: "Voglio vincere il Mondiale", ha detto il finlandese.