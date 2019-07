F1 Gran Bretagna, Leclerc: "La gara più emozionante della mia carriera"

14/07/2019

Charles Leclerc si gode il podio di Silverstone, arrivato al termine di una gara in cui ha dato spettacolo: "Probabilmente è stata la gara che mi sono goduto di più in tutta la mia carriera in F1. È grandioso chiudere al terzo posto. Oggi è stata davvero molto difficile, i primi due stint non sono andati come volevamo. Con la gomma dura eravamo molto forti, ma purtroppo con la Safety Car abbiamo perso un po’ di posizioni e non è stato eccezionale per noi. L’ultima gara mi ha aperto gli occhi per certi versi, perché mi ha mostrato quanta strada possiamo fare ed è bello per la F1 avere queste battaglie al limite. Sono molto contento che questa gara sia andata così".

Sebastian Vettel, invece, si presenta ai microfoni a testa bassa e ammette di aver sbagliato in occasione del tamponamento ai danni di Verstappen che di fatto gli è costato la gara: "È stato un mio errore. Pensavo di trovare un gap all'interno che invece non si è aperto. A quel punto non c'era più spazio per frenare e gli sono andato addosso. Weekend difficile? In realtà oggi avevo sensazioni buone, ero contento del passo. Sorpresi dalle Red Bull? No, lo avevamo visto già da venerdì che erano vicini a noi".



Prova a fare il pompiere il team principal della Rossa, Mattia Binotto: "Charles ha fatto una gara fantastica, è straordinario per come combatte, per come attacca e per come difende. Sebastian ha fatto un errore e ne è consapevole, dispiace per lui. Però il suo ritmo era buono e questo è uno stimolo positivo per il futuro. Noi dobbiamo stargli vicino e aiutarlo con la vettura. È un professionista e non c'è da insegnargli nulla. Sono sicuro che saprà reagire. La prestazione non è stata un granché comunque, ma lo sapevamo. Questa era una delle piste più difficili per noi e siamo tornati a soffrire soprattuto sulle gomme. In Mercedes sembra che riescano a gestirle alla perfezione, hanno una macchina estremamente bilanciata. Il pit-stop ritardato per Charles? Per noi l'ideale sarebbe stato rimanere fuori, ma dopo la sosta di Verstappen siamo stati costretti a coprirci. Hockenheim? Ci pensiamo da lunedì, ora analizziamo ciò che è successo qui".