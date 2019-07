F1 Gran Bretagna, Hamilton torna re di Silverstone

14/07/2019 di DANIELE PEZZINI

Lewis Hamilton vince il GP di Gran Bretagna e conquista il settimo successo stagionale, allungando a + 39 in classifica sul compagno di team Bottas , 2° al traguardo al termine di una gara in cui è successo di tutto. Sul podio anche uno straordinario Charles Leclerc , mentre ha chiuso 16° Sebastian Vettel con l'altra Ferrari: il tedesco è stato protagonista di un incidente con la Red Bull di Verstappen ed è anche stato penalizzato.

Il talento del pilota, lo strapotere della macchina e la consueta buona dose di fortuna. Sono stati questi gli elementi decisivi nel trionfo del britannico, che dopo la pausa del 2018 è tornato a dominare sulla pista di casa, demolendo il compagno di team e piazzando un nuovo, pesante, allungo in vetta al Mondiale. Giornata negativa per Valtteri, beffato da una Safety Car arrivata nel momento sbagliato per lui, in quello perfetto per il compagno di team. Per la Ferrari una domenica a due volti: quello fresco e carico di Leclerc, quello abbattuto di un Vettel sempre più in confusione.





La prima parte di gara era stata illuminata da un doppio duello: prima quello tra Bottas e Hamilton per la testa della corsa, poi quello, spettacolare, tra Verstappen e Leclerc per il podio. I due ragazzi terribili non si sono risparmiati, mettendo in scena la battaglia più emozionante della stagione, dopo lo show di Spielberg. L'episodio decisivo, però, è avvenuto a 30 giri dalla fine: Giovinazzi finisce nella ghiaia dopo un problema tecnico alla sua Alfa Romeo e la direzione gara decide per l'ingresso della Safety Car. Ad approfittarne sono Hamilton e Vettel, gli unici ancora senza soste: Lewis si prende la leadership su Bottas, mentre Seb si guadagna la terza piazza buona per il podio. Il box Ferrari, ancora una volta, sbaglia completamente la strategia per Leclerc, che viene fatto attendere troppo per la seconda sosta e perde la posizione su entrambe le Red Bull, ritrovandosi incolpevolmente sesto. Il monegasco però sale poi in quinta piazza con un sorpasso da paura su Gasly.