F1, ecco l'elenco degli iscritti: la Ferrari cambia "nome"

01/12/2018

La Fia ha diramato la lista ufficiale di team e piloti, con relativi numeri, per la prossima stagione di F1. Cambia il nome della Force India, che con la nuova proprietà diventa Racing Point F1; l'altra novità riguarda la Ferrari, la cui denominazione completa è Scuderia Ferrari Mission Winnow. Curiosità per i numeri dei nuovi piloti in griglia: Antonio Giovinazzi avrà il 99 sulla Sauber; il redivivo Robert Kubica l'88 sulla Williams e il suo compagno George Russell il 63. Per Lando Norris (McLaren) il 4. Solo Alex Albon (Toro Rosso) deve scegliere il suo.