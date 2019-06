F1 Canada, è uno-due Ferrari nelle Libere 2

07/06/2019 di DANIELE PEZZINI

La Ferrari alza la voce e si mette a dettare il passo dopo la seconda sessione di libere del GP del Canada. Charles Leclerc è stato il più veloce, chiudendo il turno in 1'12''177 davanti all'altra Rossa di Vettel (+ 0''074) e alla Mercedes di Bottas (+ 0''134). Sesto crono per Hamilton , che ha mandato a muro la sua vettura dopo mezzora e non è più sceso in pista. Lontanissime le Red Bull di Gasly e Verstappen , rispettivamente 12° e 13°.

Si tinge di rosso il pomeriggio di Montreal, dopo il clamoroso dominio Mercedes della FP1. La SF90, come già era emerso nei primi 6 GP, è sembrata faticare maggiormente con le mescole dure, quelle più difficili da mandare in temperatura. La soft, invece, si è dimostrata "amica" delle Rosse, lasciando aperte le speranze di mettere i bastoni tra le ruote alle Mercedes, specialmente in qualifica. Leclerc si è tolto la soddisfazione di tenersi alle spalle il vicino di box, come già era avvenuto in mattinata, ma quel che conta è che la Ferrari ha mandato un segnale, su una pista che sulla carta potrebbe adattarsi alle caratteristiche della vettura di Maranello.