F1 Azerbaigian, Vettel e Leclerc: "Buon inizio, ma occhio a Mercedes"

26/04/2019

Charles si è soffermato in particolare sugli aggiornamenti aerodinamici portati dalla scuderia di Maranello in Azerbaigian: "Abbiamo provato abbastanza per dare una valutazione e direi che per adesso sono positivi. Questo però non vuol dire nulla, vedremo domani dove siamo. Il nostro passo? Difficile dire a che punto siamo, sia io sia Seb abbiamo avuto parecchi problemi di traffico. Comunque se il giro secco è buono non c'è motivo di pensare che non andremo bene anche in gara".

Come di consueto, ha fatto un po' di pretattica: "È stata una giornata un po' strana, ma me la sono comunque goduta - ha detto il campione del mondo - La FP2 è andata piuttosto bene, mi sentivo più a mio agio in macchina rispetto all'anno scorso. In ogni caso le Ferrari sono chiaramente molto veloci e sembra che siano più avanti di noi, quindi dobbiamo capire dove perdiamo rispetto a loro. Difficilmente troveremo 7 decimi tra oggi e domani...ma faremo il possibile per spingere nella direzione giusta. Il nostro passo è sembrato migliore rispetto al giro secco, dobbiamo capire perché. Comunque sarà una bella battaglia, io sono sempre pronto".Simile il giudizio di: "Abbiamo provato a ottenere il massimo dal poco tempo in pista - ha detto il finlandese - Non sono molto soddisfatto dei giri che ho fatto, ma qui è sempre un po' complicato trovare il ritmo. Ho faticato a mandare in temperatura le medie, ma la velocità in curva è destinata a crescere con l'evoluzione della pista quindi dovremo trovare un po' più di energia nelle gomme domani. I long run sono sembrati buoni, anche se siamo dietro nel giro secco. Le Ferrari sono sembrate molto forti, sarà una dura battaglia".