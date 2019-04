F1 Azerbaigian, schianto alla stessa curva per Kubica e Leclerc

27/04/2019

Doppio, clamoroso, incidente nella stessa curva per Robert Kubica e Charles Leclerc durante le qualifiche del GP dell'Azerbaigian. Prima il polacco, durante il Q1, ha mandato a muro la sua Williams dopo una leggera toccata sull'anteriore sinistra, poi il monegasco, durante il Q2, ha subito la stessa sorte a seguito di un bloccaggio (sempre all'anteriore sinistra). Entrambi sono rimasti vittima della curva più stretta del mondiale, quella che immette nella zona del castello di Baku. Un disastro soprattutto per la Ferrari, visto che Charles sembrava essere il favorito numero uno per la pole dopo il dominio espresso durante le prove libere. Ennesimo regalo alla Mercedes in una stagione fin qui complessa per il team di Maranello.