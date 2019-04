F1 Azerbaigian, Bottas: "Siamo su un livello altissimo, continuiamo così"

28/04/2019

Valtteri ha raccontato così la sua domenica: "Non ho commesso errori, credo di aver tenuto la situazione sotto controllo. Sono contento di aver visto la bandiera a scacchi di questa gara. La leadership significa molto per me, è incredibile il livello altissimo delle nostre prestazioni attuali. Sono molto contento per tutti, stiamo andando molto bene. E’ la mia quinta vittoria personale, sono molto contento e spero di continuare così".



Lewis, dal canto suo, non ha risparmiato gli elogi al compagno e a tutto il team: "Ha meritato pienamente la vittoria e la pole. Non posso dire molto, grande risultato per il team, è il miglior avvio di stagione che abbiamo mai avuto. È un lavoro di squadra, tutti in fabbrica hanno lavorato senza fermarsi mai, tornando ogni anno più affamati. Dobbiamo a loro questo successo. È stata una grande gara, in cui sono riuscito a spingere fino alla fine".