Formula Uno, la carica di Hamilton: “Non sono Hulk però mi sento davvero forte"

20/02/2019

Lewis Hamiton ha ancora fame di nuove vittorie. Il trionfo nell’ultimo Mondiale ha caricato ancora di più il britannico che si è presentato a Barcellona per i test in formissima e con 2 kg in più. Tutta massa muscolare assicura il pilota della Mercedes che si dice in formissima. “Non sono mai stato meglio - le sue parole in conferenza stampa -. Sono qui pronto ad affrontare la settima stagione con questa squadra. Il nostro programma prevedeva un intenso lavoro mirato alla comprensione della monoposto, che alla fine è ciò che facciamo ogni anno”.



Stuzzicato sulla sua forma fisica Hamilton ha risposto così: “Non sto cercando di essere Hulk, ma ci vuole del tempo per mettere su muscoli nel modo giusto. Ho lavorato con un istruttore vegano, una persona che ha sposato questo regime alimentare per tutta la sua vita, così come con altri atleti, ed è stato interessante confrontare le diverse visioni: ognuno ha le proprie opinioni su come fare un certo esercizio”.



"La Ferrari sembra essere sempre particolarmente competitiva in questi test, lo abbiamo visto negli ultimi anni, quindi c'era da aspettarselo” ha proseguito il britannico che si è focalizzato anche sulle dinamiche interne alla Rossa: “Leclerc è solo al suo secondo anno in Formula 1 ed è giovane, quindi potrebbe anche commettere qualche errore. È ovviamente molto veloce, di grande talento e molto probabilmente sorprenderà molto, ma non dimentichiamo che Vettel è un quattro volte campione del Mondo, quindi sarà interessante osservare come funzionerà questa inedita coppia, da una parte l’esperienza di Seb dall’altro l’entusiasmo di Charles, che mi ricorda un po' il tempo in cui esordii in McLaren”.