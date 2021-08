Formula 1, Verstappen: "Un buon inizio, ma teniamo d'occhio il meteo"

LE VOCI

L'olandese della Red Bull sull'incidente: "Ho perso il posteriore, troppo sovrasterzo da correggere"

Max Verstappen appare soddisfatto delle performance della sua Red Bull nel venerdì di libere a Spa: "Penso che abbiamo avuto una partenza molto positiva oggi - ha detto l'olandese al termine della FP2 -. L'incidente? Sfortunatamente ho perso il posteriore alla fine della seconda sessione, c'era un po' troppo sovrasterzo da correggere e sono andato a muro. Come team comunque eravamo abbastanza soddisfatti di come stavano andando le cose, abbiamo fatto solo qualche modifica tra i due turni". Getty Images

Verstappen è reduce da due GP da dimenticare in Gran Bretagna e Ungheria, che lo hanno fatto scivolare alle spalle di Hamilton in classifica iridata. Ora però guarda con ottimismo al prosieguo del weekend belga: "Guardando a domani ovviamente ci sono delle cose da tenere in considerazione, soprattutto il meteo. È difficile dire come sarà la pista sul bagnato. Penso che tra sabato e domenica il tempo sarà simile a quello di oggi, quindi sarà sicuramente una situazione interessante".

Poi un commento sul rinnovo di contratto di Sergio Perez, che correrà al suo fianco anche nel 2022: "È fantastico. Abbiamo un buon rapporto, quindi sono felice di continuare a lavorare insieme, per cercare di ottenere molti punti per il team per il resto di questa stagione e ovviamente per l'anno prossimo".

Soddisfatto anche Valtteri Bottas, il più veloce di tutti nelle Libere 1: "Il passo oggi è sembrato piuttosto buono, sia nel long run sia nelle simulazioni di qualifica. Sembriamo piuttosto veloci in rettilineo, un po' meno nel settore 2, quello più guidato. Tuttavia per me in gara è importante essere veloci nei settori 1 e 3. Se piove ci vorrà però più carico, vedremo come andrà e quali saranno le condizioni meteo. Sarà difficile scegliere le gomme per le qualifiche. A ogni modo tutto sembrava abbastanza positivo e in macchina non ho riscontrato problemi. Come abbiamo visto dalle classifiche, saremo ancora una volta molto vicini alla Red Bull, guarderemo i dettagli stasera e vedremo dove possiamo guadagnare in termini di prestazione. È sempre difficile confrontare in dettaglio le sessioni di prove, ma almeno la sensazione è buona: è un inizio positivo per il fine settimana".