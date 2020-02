Formula 1, test Montmeló: Vettel primo al mattino, ma la Ferrari non incanta

TEST F1

La Ferrari di Sebastian Vettel si piazza davanti a tutti nella sessione mattutina dei test di Formula 1 a Montmeló, ma i segnali mostrati dalla Rossa sono confortanti fino a un certo punto. Il tedesco gira infatti in 1:16.841 ma con le gomme a mescola morbida, precedendo di 0.277 la Racing Point di Lance Stroll che con le medie non è lontano. Max Verstappen su Red Bull è 5° a +0.897, Valtteri Bottas sesto a +1.144 con la Mercedes.

Non è sempre facile decodificare i dati e i freddi numeri di un test prestagionale, specie quando si parla di Formula 1. E così occorre in qualche modo fare un esercizio filosofico, basato su tesi, antitesi e quindi sintesi. La prima dice che al termine della mattinata di Montmeló torna ad esserci davanti a tutti una Ferrari, quella di Sebastian Vettel (l'unico pilota della Rossa impegnato in giornata). La seconda però costringe in qualche modo a non abbandonarsi all'ottimismo in quel di Maranello: se infatti è vero che nessuno ha girato più veloce del tedesco, c'è anche da dire che il suo tempo lanciato è arrivato con le gomme a mescola morbida.

E che la promettente Racing Point di Lance Stroll è lontana solo 277 millesimi, oltretutto con due mescole di svantaggio rispetto alla SF1000 (e cioè con le gomme medie C3, contro le C5 di Seb). La sintesi, però, risolleva nuovamente il morale: al netto di qualche problema di Drag denunciato da una Ferrari che sembra avere una resistenza aerodinamica superiore al livello di guardia, l'impressione studiando i parziali di Vettel è che in realtà alla gomma morbida si sia accompagnato un carico di benzina piuttosto elevato. Il che rende il suo giro lanciato (ben inferiore rispetto a quello di 1:15.732 stabilito da Bottas una settimana fa) da prendere con le pinze. Almeno per il momento.

Si gioca insomma a scacchi sul tracciato catalano non distante da Barcellona, e in una mattinata condizionata nelle prime ore dalla pioggia e che poi vede i vari team impegnati in un lavoro profondamente diverso a seconda del box di appartenenza. Così, se la Red Bull e la Mercedes almeno per qualche ora ignorano la caccia della velocità (e lo dimostrano Max Verstappen, 5° a +0.897 addirittura con gomma dura, e Valtteri Bottas, sesto a +1.144 ma autore di un long run di 47 giri), continua a stupire la Racing Point che quando la sessione volge alla pausa di metà giornata sembra anche in grado di insidiare la Ferrari pur con pneumatici meno performanti.

E Vettel, che insiste con le soft, fatica non poco a scendere sotto un muro dell'1:17 che di per se stesso sarebbe anche piuttosto allarmante. Il tutto accompagnato da ore di lavoro in cui non mancano gli errori dei vari piloti: il primo è Antonio Giovinazzi, relegato sul fondo a causa di un errore che lo fa andare a muro con la sua Alfa Romeo (fortunatamente senza conseguenze). Si registrano poi anche diversi testacoda, in particolare in curva 5: pagano dazio tutti i big, da Bottas a Verstappen passando per Vettel. Che se non altro per ora è davanti a tutti, anche se con una prestazione tutta da decifrare.

TEST F1 MONTMELÓ - I TEMPI DELLA MATTINA

1. Sebastian Vettel (Ferrari), 1:16.841 (C5, 48 giri)

2. Lance Stroll (Racing Point), +0.277 (C3, 30 giri)

3. Nicholas Latifi (Williams), +0.472 (C4, 43 giri)

4. Lando Norris (McLaren), +0.732 (C2, 43 giri)

5. Max Verstappen (Red Bull), +0.897 (C2, 28 giri)

6. Valtteri Bottas (Mercedes), +1.144 (C3, 47 giri)

7. Esteban Ocon (Renault), +1.172 (C4, 34 giri)

8. Kevin Magnussen (Haas), +1.384 (C3, 31 giri)

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), +2.829 (C3, 16 giri)

10. Pierre Gasly (AlphaTauri), +5.725 (C2, 35 giri)