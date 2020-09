Formula 1, Ricciardo: casco leopardato per il Mugello

Un tema decisamente originale, in omaggio a Valentino Rossi, uno dei suoi idoli. Daniel Ricciardo correrà al Mugello con in testa un casco leopardato: "Sono un grande fan di Valentino e lui si è sempre presentato al Mugello con dei caschi pazzeschi - ha spiegato il pilota Renault in un video su Instagram - Grazie per l'ispirazione!". Pronta la risposta del Dottore: "Grande Daniel! Grazie mille e goditi il Mugello!".