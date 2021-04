Formula 1, qualifiche anticipate a Imola per i funerali di Filippo di Edimburgo

Cambia il programma del GP dell'Emilia Romagna. La F1 e la Fia hanno annunciato che per rispetto dei funerali del principe Filippo, che si svolgeranno sabato 17 aprile, le qualifiche del Gran Premio verranno anticipate in modo da evitare una concomitanza tra i due eventi. Le qualifiche a Imola scatteranno pertanto alle 14 e prima del via sarà osservato un minuto di silenzio.

Getty Images