Formula 1, pace fatta tra Alonso e Hamilton

L'asturiano si è scusato con l'inglese per le dure parole a lui indirizzate dopo l'incidente al via a Spa

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Torna il sereno tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Il pilota dell'Alpine e quello della Mercedes si sono incontrati nel paddock di Zandvoort e si sono chiariti riguardo quanto accaduto domenica scorsa a Spa, in occasione del GP del Belgio, quando i due erano stati protagonisti di un incidente al via. Alonso si è recato nell'hospitality del team di Brackley e si è scusato per le dure parole rivolte nel team radio al 7 volte campione del mondo, che ha ricambiato con un cappellino autografato, come testimonia una foto pubblicata sui social dalla stessa Mercedes.

Il contatto poco dopo lo spegnimento dei semafori tra i due ex compagni di squadra, grandi rivali ai tempi della McLaren, era costato a Lewis l'immediato ritiro, ma aveva anche scatenato l'ira di Fernando: "È un idiota, sa guidare solo quando parte per primo", erano state le parole dello spagnolo dopo il botto.

L'inglese, intervistato a fine gara, aveva poi risposto prendendosi la colpa per l'incidente, ma anche dicendo che non si sarebbe scusato dopo aver sentito quelle dichiarazioni.

Alla vigilia del weekend del GP d'Olanda, tuttavia, Alonso ha voluto gettare acqua sul fuoco: "Se ho rimpianti per quanto ho detto alla radio? Sì, mi scuso. Non pensavo quello che ho detto. Non credo che Lewis fosse da criticare così da tanto, guardando i replay. Si tratta di un incidente tipico del primo giro, nel quale siamo tutti insieme e molto ravvicinati. La tensione e l’adrenalina di quel momento, mentre lottavo per una seconda e terza posizione, mi hanno fatto dire quelle cose, che non avrei dovuto dire. Con Lewis non ho parlato, ma spero di poterlo fare oggi. Mi scuserò con lui, non ho alcun problema e ho un enorme rispetto per lui". Detto, fatto e discorso definitivamente chiuso.