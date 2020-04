Formula 1, è morto a 90 anni la leggenda Stirling Moss

ADDIO LEGGENDA

La Formula 1 piange Sir Stirling Moss, morto a 90 anni la mattina di Pasqua dopo una lunga malattia. Moss è entrato nella storia della F1 come il pilota ad aver vinto più Gran Premi senza mai laurearsi campione del mondo: 16 trionfi tra il 1951 e il 1961 e 4 secondi posti in campionato. Per lui anche 24 podi, 16 pole position e 19 giri veloci in carriera. Si è spento serenamente nella sua casa di Mayfair, a Londra, come confermato dalla moglie.

Moss aveva corso al fianco di leggende come Fangio e Farina difendendo i colori di diverse scuderie, tra cui Cooper, Maserati, Mercedes e Lotus. Con la vettura italiana trionfò al GP di Monza del 1956 e sullo stesso circuito seppe imporsi anche nel '57 e nel '59. Nel 1955 trionfò anche nella Mille Miglia, da Brescia a Roma, al volante di una Mercedes 300SLR, centrando il nuovo record di percorrenza della mitica corsa ed entrando di diritto nel "wall of fame".

In patria è ricordato per essere stato il primo pilota britannico a vincere il GP di casa, quello di Aintree del 1955. Un gravissimo incidente nel 1962 lo costrinse in coma per un mese e successivamente lo obbligò al ritiro dalle competizioni, anche se non abbandonò mai definitivamente il mondo delle corse.

Moss aveva passato quasi 5 mesi in ospedale a seguito di un'infezione contratta in vacanza a Singapore nel dicembre 2016 e si era ritirato dalla vita pubblica nel 2018 a causa dei suoi problemi di salute.

IL RICORDO DELLA FERRARI: "UN FORMIDABILE AVVERSARIO"