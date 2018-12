Formula 1, Montezemolo punge Vettel: "Con Hamilton avrebbe vinto la Ferrari"

03/12/2018

L'ex presidente del Cavallino pecisa: "Anche Hamilton ha avuto momenti di debolezza e a volte va in crisi ma con la Ferrari avrebbe vinto: non lo dico per sminuire Vettel, che ha tutte le possibilità di rifarsi con una vettura competitiva. Bisogna sostenere Seb, in questi casi va tenuta la squadra unita, si vince e si perde insieme. Ne parlavo con Todt, anche Schumacher agli inizi fece errori ma è sempre importante parlarsi in chiaro nello spogliatoio e sostenere il team in pubblico" le parole a Gr Parlamento.