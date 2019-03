Formula 1, Mick Schumacher: "Papà mi ha ispirato, senza lui non sarei qui"

28/03/2019

"Non sono spaventato da tutto questo, sono pronto e fiducioso. Mia mamma è contenta ma non sarei qui senza l'ispirazione data da mio padre". Nel weekend del suo debutto in Formula 2, Mick Schumacher ha già capito che per lui tutto sarà più stressante rispetto ad ogni altro collega, come ha potuto verificare nella conferenza stampa in vista del Gp del Bahrain e nell'attesa per poter provare, martedì prossimo, la Ferrari SF90.