Formula 1, Leclerc si sfoga: “Basta, non sono razzista”  

GP SILVERSTONE

Si torna nuovamente a correre Silverstone, ma questa volta per il Gran Premio di Formula 1 del 70° Anniversario. Charles Leclerc vuole ripetere lo splendido podio di domenica scorsa: “Non credo che il nostro passo sia stato così tanto diverso dalle altre macchine”. Il pilota monegasco si è poi sfogato sui social sul fatto di non essersi inginocchiato contro il razzismo: “È triste vedere come le mie parole vengano manipolate. Non sono razzista”.

Vettel invece ha parlato del suo futuro in F1 e ha aperto all'addio: "Io ho tante possibilità, magari non così tante in Formula 1, perché si possono fare i calcoli e vedere quanti sedili sono già occupati dai piloti. Ma, come ho sempre detto, credo che la cosa più importante sia una: sono contento della mia scelta. Il tempo dirà quale sarà stata questa scelta, poi vedremo. Non sono troppo stressato al riguardo".